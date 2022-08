Scooter contro suv, muore un falegname di Camaiore

Tragico incidente stradale sulla via Sarzanese, in località Capezzano Pianore. Rodolfo Francesconi, 58enne falegname di Camaiore, è morto nel pomeriggio di oggi quando, in sella al suo scooter, si è scontrato contro un suv Volkswagen condotto da una donna che poi ha accusato un malore ed è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

Inutile l’intervento del 118, i cui operatori hanno tentato di salvare il motociclista con manovre di rianimazione a bordo dell'ambulanza della Misericordia di Camaiore, per circa un'ora, prima di constatarne il decesso.

Tra le ipotesi al vaglio c'è quella che il 58enne abbia accusato un malore alla guida e abbia perso il controllo dello scooter.

La via Sarzanese tra le rotatorie dell'ex locale Kama e della via Italica è rimasta chiusa per qualche ora.