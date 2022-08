Scuola, a Castelfiorentino più di 2 milioni per il Nido Panda

Arrivano buone nuove per la scuola a Castelfiorentino. Dal Pnrr ecco 2.16 milioni di euro.

Il progetto presentato è la demolizione e ricostruzione del Nido Panda. Lo annuncia il sindaco Alessio Falorni su Facebook.

"Arrivano dal PNRR ben 2.160.000 € sulla misura “Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU .

Ancora una volta, soldi trovati fuori dal Bilancio dei castellani per una nostra opera.