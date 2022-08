Senza patente e senza assicurazione: denuncia e multa da 4mila euro per un 27enne

Un 27enne è stato fermato a Firenze, in via Pratese, mentre erano in corso controlli della polizia municipale ed è stato trovato alla guida dell’auto senza patente, senza assicurazione e senza revisione del veicolo. L'uomo, che già nel maggio scorso era stato sanzionato per lo stesso motivo, non solo è stato multato per quasi 4mila euro per guida di veicolo sottoposto a sequestro, guida reiterata con veicolo non assicurato, guida con veicolo non revisionato, ma è stato pure denunciato per guida reiterata senza patente.