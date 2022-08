Spazio Artistico Livornese, dalla Regione oltre 12mila euro

Con il progetto “Spazio Artistico Livornese” il Comune di Livorno, è stato giudicato meritevole del finanziamento del Consiglio Regionale della Toscana dedicato alle “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni”. Attraverso l'Ufficio Cred, Settore Istruzione e Politiche Giovanili, ha partecipato ad un avviso in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022 n. e ha ottenuto un finanziamento di €12.685,09 (era previsto un finanziamento regionale fino ad un massimo di € 15 mila) .

L' avviso era teso a promuovere e a sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale, impoverito dall’emergenza da Covid 19, attraverso iniziative che fossero al contempo di stimolo alla capacità progettuale dei Comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi fossero protagonisti, al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità.

In questo ambito il progetto vincitore, proposto dal Comune di Livorno si è posto come fine quello di ricercare e "agganciare" talenti under 35 implementandone le energie, fornendo loro motivazione, supporto e sostegno, lasciando aperte le porte agli ambiti tra i più vari, da quello culturale a quello intellettuale, da quello artistico a quello educativo. Ciò a cui si è mirato, infatti, in fase di redazione del progetto, è lo sviluppo di una giovane comunità da cui si auspica possano provenire proposte da sviluppare per rivitalizzare il tessuto culturale, artistico e intellettuale della città. Una delle azioni principali individuate dal progetto è finalizzata infatti all’aumento degli spazi e soprattutto delle occasioni di incontro e riflessione, allo scopo di stimolare la partecipazione ad un percorso artistico e culturale sul territorio, sollecitando e sostanziando così la cittadinanza attiva dei giovani.

Le azioni previste comprendono workshop e performance, live-set, dj-set, i ragazzi potranno utilizzare anche gli “Hangar creativi”, spazi messi a disposizione dall’Amministrazione, in cui è possibile lavorare, coinvolgendo attivamente il pubblico nel processo progettuale e creativo.

Coerentemente, dunque, verrà dato spazio alla diffusione delle informazioni e al confronto partendo dalle esperienze e dai bisogni dei giovani partecipanti, prevedendo incontri con “adulti” esperti dei vari settori, per approfondire le conoscenze, per stimolare e incoraggiare gli/le under 35 alla realizzazione degli eventi, mirando a creare le "condizioni" educative, culturali, formative ed inclusive per rinnovare il clima culturale e artistico cittadino, utilizzando l'apporto ed il coinvolgimento dei giovani livornesi già attivi nei progetti che l'Amministrazione Comunale sta realizzando all'interno delle Politiche Giovanili (Tavolo Giovani, progetto Sinergie, progetto GPL).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa