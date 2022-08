Il SuperEnalotto premia la Toscana: nel concorso del 16 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato “5” da 13.409,83 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar "i' Barrettino" di via Macchiavelli 1 a Calenzano, in provincia di Firenze. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 255,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.