"Vincenzo Moneta cittadino del Mondo", a Ruota il ricordo del regista

Sabato 20 agosto la comunità di Ruota ricorda Vincenzo Moneta, ecelttico artista del territorio, con due momenti a lui dedicati intitolati "Vincenzo Moneta, cittadino del Mondo".

Alle ore 18 appuntamento con la mostra delle sue foto e delle opere di scena dei suoi spettacoli lungo le vie del borgo, mentre alle ore 20 è prevista, in piazza del Rio, la proiezione di due video da Moneta realizzati.

L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale "Presepe Vivente di Ruota 1990", in collaborazione con il Comune di Capannori, l'associazione "Il Ponte" e "Librottami".

Vincenzo Moneta è stato un fotografo regista e scrittore che attraverso la fotografia, il cinema e il teatro ha realizzato a partire dagli anni ‘70 numerose opere e proposte culturali, raccontando la cultura e la storia del nostro territorio e non solo. Con il suo ampio bagaglio di esperienze maturate in anni di ricerche foto-cinematografiche realizzate nei suoi viaggi ai quattro angoli della terra ha partecipato a festival, manifestazioni culturali, proiezioni, dibattiti, mostre,concorsi fotografici e cinematografici nazionali e internazionali, anche di prestigioso livello, riportando numerosi primi premi e una lunga serie di riconoscimenti della validità dei suoi lavori, sul piano dello stile e dei contenuti. È stato anche maestro di spettacolo educativo e didattico come dimostrano le sue pubblicazioni tra le quali Dieci anni di campo Giochi. Nel 1998 ha pubblicato il volume "La Vita Sta" e nel 2013 Berta di Toscana.

Fonte: Comune di Capannori