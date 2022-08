West Nile, disinfestazione a Ponte Buggianese: le precauzioni da seguire

L’Amministrazione Comunale informa la popolazione che a seguito della presenza di un caso conclamato di West Nile ci sarà una disinfestazione in alcune zone del territorio nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 agosto p.v, secondo quanto concordato il Dipartimento della Prevenzione dell’ASL Toscana Centro.

La disinfestazione sarà eseguita dalla Ditta specializzata incaricata, coadiuvata dalla presenza di una pattuglia della Polizia Municipale, anche all’interno della proprietà privata.

I cittadini che saranno interessati dalla disinfestazione, riceveranno l’avviso pubblico inserito direttamente nella cassetta della posta da parte degli agenti della Polizia Municipale.

Si invita pertanto la popolazione a seguire le seguenti precauzioni:

- tenere finestre e porte ben chiuse nella notte e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria;

- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere con teli in plastica i loro ricoveri all’aperto e le loro suppellettili, come ciotole o abbeveratoi;

- proteggere frutta e verdura negli orti (si ricorda che per il consumo potrà avvenire solo previo accurato lavaggio e dopo aver atteso alcuni giorni dalla disinfestazione. La frutta dovrà comunque essere sbucciata);

- i mobili ed i giochi per bambini situati all’esterno delle abitazioni ed esposti al trattamento dovranno essere accuratamente lavati con i comuni detergenti in commercio utilizzando guanti lavabili o a perdere;

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Si ricorda inoltre di prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d’acqua dove le zanzare possano depositare uova (sottovasi, piscinette per bambini, caditoie ecc.).

Fonte: Comune di Ponte Buggianese