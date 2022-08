Aspettando il Premio Boccaccio 2022, al via gli eventi collaterali nelle Biblioteche comunali

Mancano poche settimane alla 41esima edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che si conferma, oltre che uno dei premi più prestigiosi e autorevoli del panorama italiano, un’importante occasione di incontro e di cultura.

Come ogni anno, prima della cerimonia di premiazione che si terrà a Certaldo sabato 10 settembre, sono in programma una serie di iniziative collaterali che coinvolgono la comunità. Per la prima volta saranno realizzati incontri speciali con i Circoli di Lettura di Certaldo, Montaione e Gambassi Terme, dedicati ai vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2022: lo scrittore Alessandro Zaccuri e i giornalisti Lorenzo Cremonesi e Lucia Goracci.

“La 41esima edizione del Premio conferma l’impegno dell’associazione e del Comune nel portare avanti una sfida culturale particolarmente importante in questo periodo, nel quale sembra che l’importanza di spendere tempo ed energie nella cultura sia secondaria - dichiara Simona Dei, presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, promotrice e organizzatrice del Premio -. Abbiamo scelto insieme al Comune di Certaldo di inaugurare una serie di eventi che coinvolgono anche le biblioteche, quindi di aumentare gli incontri e le riflessioni che avvicinino le persone al premio”.

Gli appuntamenti prima del premio. Si comincia lunedì 5 settembre alla Biblioteca comunale Bruno Ciari di Certaldo, si prosegue martedì 6 settembre alla Biblioteca comunale "a biscondola" di Montaione e mercoledì 7 settembre alla Biblioteca comunale di Gambassi Terme. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, alle ore 17:00.

“Aspettando il Premio Letterario Giovanni Boccaccio” prosegue giovedì 8 settembre, alle 17:30, alla Biblioteca comunale di Certaldo con il reading book a cura di Andrea Giuntini insieme ai Circoli di Lettura di tutte e tre le biblioteche.

Tra le iniziative del Premio Letterario è prevista anche la presentazione dei libri con gli autori Alessandro Lo Presti, Marta Morazzoni e Antonella Cilento e il laboratorio di scrittura a cura di Antonella Cilento. Per ulteriori informazioni su questo ed altri eventi del Premio Letterario Giovanni Boccaccio consultare il sito web dedicato www.premioletterarioboccaccio.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa