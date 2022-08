Basket Castelfiorentino, il settore femminile riparte dalla conferma di coach Jacopo Giusti

Il suo primo campionato da head coach di una squadra senior femminile ha coinciso con la sua prima avventura in maglia gialloblu. Una prima volta che ha convinto tutti, tanto da decidere, di comune accordo, di proseguire ancora insieme il percorso intrapreso un anno fa: inizia così la seconda avventura di coach Jacopo Giusti alla guida della prima squadra femminile del Basket Castelfiorentino, che prenderà parte al prossimo campionato di serie C.

Ai nastri di partenza un gruppo giovane e in buona parte già collaudato nello scorso campionato, nato dalla preziosa collaborazione con l’Use Rosa che proseguirà anche per la prossima stagione. Un campionato che segnerà la nascita di un nuovo corso, con il saluto di diverse giocatrici che hanno tessuto le fila del settore femminile castellano negli ultimi anni, a partire dalla storica capitana Cristina Fanelli per proseguire con Erica Ulivieri, Asia Bongini, Martina Cinali, Aleida Ulivieri, Valeria Masi e Costanza Giuntini: a loro il nostro immenso grazie per tutto quello che hanno dato al sodalizio gialloblu e un grandissimo in bocca al lupo per il futuro sia dentro che fuori dal campo. Non scenderà invece in campo, ma continuerà a seguire il gruppo squadra, Matilde Barberi, che in maglia gialloblu è nata e cresciuta. Si tratterà, come detto, di una squadra giovane, di forte matrice empolese, alla quale si uniranno con due nuovi innesti: il centro Anna Bastianoni, in arrivo da Empoli, e l’ala Francesca Gonzato, da Montecatini, entrambe classe 2001.

“Sono carico e motivato per la nuova stagione – attacca coach Jacopo Giusti -, alla quale ci presenteremo con una squadra ringiovanita rispetto all’anno passato. L’obiettivo sarà quello di proseguire il nostro percorso di crescita per cercare di raggiungere la seconda fase valida per la corsa alla serie B, traguardo che la scorsa stagione abbiamo visto sfumare in volata. Siamo consapevoli che dovremo lavorare sodo ed allenarci con intensità e concentrazione fin dal raduno, perchè ci attende un campionato difficile ed impegnativo. Ma le motivazioni non mancano e non vediamo l’ora di iniziare”.

Il raduno è fissato per martedì 30 agosto alle ore 20 al PalaGilardetti.

Ecco dunque la rosa del Basket Castelfiorentino 2022/2023:

· Playmaker: Bianca Alexandra Andries (1999, confermata), Bianca Caparrini (2000, confermata), Lucrezia Malquori (2001, confermata).

· Guardie: Emma Aramini (2002, confermata), Sara Bellantoni (2002, confermata), Gloria Calugi (2002, confermata).

· Ali: Giulia Lucchesi (1986, confermata), Giada Ferradini (1999, confermata), Francesca Gonzato (2001, da Montecatini).

· Ali grandi: Chiara Baldinotti (1998, confermata), Nicol Banchelli (1999, confermata), Elisa De Felice (1999, confermata).

· Pivot: Rachele Tortorelli (1998, confermata), Anna Sofia Bastianoni (2001, da Empoli).