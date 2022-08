Biblioteca di Empoli, anche a settembre tutti al parco di Serravalle e nei giardini cittadini

Ultimi appuntamenti al parco di Serravalle e nei giardini cittadini delle frazioni. Anche a settembre bambini, ragazzi e adulti potranno vivere momenti di allegria, creatività, laboratori e salutare tutti insieme questa calda estate.

Ad attendere gli affezionati lettori, dai piccoli ai grandi, ci saranno sempre loro, bibliotecarie e bibliotecari della Sezione Ragazzi, che per tutto questo periodo è rimasta chiusa il lunedì e il giovedì, per far divertire al parco di Serravalle dalle 16.30 alle 19.30.

Anche nelle ultime tappe, durante le iniziative a partire dalle 16.30, sarà aperto il punto prestito con tante proposte di lettura per tutti.



Ecco che cosa vi aspetta, siete pronti? Giovedì 1 settembre, alle 17.30, l’Ora del Racconto al Parco porterà ‘Tutti nella mia tana’, buffi e spaventosi personaggi per un pomeriggio in allegria. Lunedì 5 settembre, alle 17.30 spazio a ‘La cornice delle mie vacanze!’. Un laboratorio creativo per rivivere i momenti più belli dell’estate giocando con l’arte. Lo stesso giorno ci saranno anche Gli Scompaginati… al parco! Incontro del Gruppo di lettura ragazzi alle 17.30. Giovedì 8 settembre, sempre alle 17.30, un finale strabiliante con tante letture divertenti e sorprendenti per salutare tutti insieme l'Ora del Racconto al Parco 2022. Non mancate risate assicurate. E poi, lunedì 12 settembre, alle 17.30, sarà tempo di ‘Foglie, colori e spugne’: un saluto all'estate, aspettando l'autunno, scoprendo insieme le forme della natura.

E dopo, giovedì 15 settembre, è tempo di festeggiare. In programma ‘Piccola festa di fine stagione’. Verranno premiati tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa “Amico della biblioteca del Parco 2022” ed a seguire “Tutti giù per terra!”: un bel pic nic sull'erba, per trascorrere un momento di relax tutti insieme. Che cosa portare? Una gustosa merenda e un plaid.



E per gli adulti? Il gruppo delle sferruzzanti tornerà da lunedì 5 settembre in biblioteca, e non più al parco di Serravalle, con tante novità per appassionati e curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Per partecipare inviare una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571 757840.



Anche l’Ora del Racconto nei giardini cittadini delle frazioni saluta i piccoli e affezionati lettori che hanno seguito con entusiasmo la tournee itinerante delle belle storie e avventure dalle pagine di libri, da un luogo a un altro. Ecco le ultime due date da segnare in agenda con una new entry già annunciata: il 7 settembre nel Giardino di Ponzano, in via Enea Galletti e il 14 settembre nei Giardini di Pagnana.

Presente anche un piccolo punto prestito allestito per l’occasione in cui prendere in prestito, restituire o fare prenotazioni. L'orario è dalle 17.30 alle 19.30.



ULTIME ‘LETTURE’ AL PARCO AD AGOSTO – Dopo qualche giorno di vacanza, le letture tornano al parco di Serravalle lunedì 22 agosto, alle 17.30 con ‘La foresta soffiata’: con cannucce e tempere vale la pena vedere che cosa si potrà inventare di bello. Giovedì 25 agosto, alle 17.30, per l’Ora del Racconto al Parco, arrivano le ‘Storie in scatola’: apri il coperchio e scopri divertentissimi personaggi. Lunedì 29 agosto, alle 17.30, Cortecce: galleria d’arte a cielo aperto. Un colorato laboratorio di frottage sulle cortecce che mostrano un’incredibile varietà di forme, colori e texture, diventando una fonte inesauribile di meraviglia. Le sferruzzanti aspettano il loro pubblico lunedì 5 settembre in biblioteca, e non più al parco di Serravalle, con tante novità. Per partecipare inviare una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571 757840. Secondo appuntamento del ciclo “Voglia di Legger-si”, giovedì 25 agosto, sempre alle 17.30, un altro workshop psicologico. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria a Pierluigi Salvi, 338.7060357, oppure, associazione.logos@psycoresource.it.

E poi ci sono ancora le belle letture dell’Ora del Racconto nei parchi cittadini: il 24 agosto nel Giardino di Pozzale e il 31 agosto nel Giardino in Carraia, sempre alle 17.30. Presente anche il piccolo punto prestito allestito per l’occasione per prendere in ‘prestito’, restituire o fare prenotazioni. L'orario è dalle 17.30 alle 19.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa