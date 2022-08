Borgo San Lorenzo, due nuovi nidi per capoluogo e Luco: in arrivo 3 milioni di euro dal PNRR

l Sindaco e la Vicesindaca di Borgo San Lorenzo ricordano che per la prima volta una frazione avrà un servizio importante come quello della prima infanzia. A Luco potrà essere chiuso un primo ciclo scolastico e i posti che si aggiungeranno anche con la nuova struttura del capoluogo permetteranno di abbattere notevolmente le liste di attesa di oltre il 50%.

Nel dettaglio: a Luco sono stati assegnati 1milione e 200mila euro per la realizzazione di un ampliamento della scuola che prevederà una sezione di 10 posti per il nido e due sezioni per l’infanzia, per un totale di 45 bambini.

La Vicesindaca spiega che si tratta di un progetto, il primo in graduatoria Toscana, di continuità scolastica che darà forza e valore al plesso di frazione.

Il nido comunale del capoluogo Castagno sarà sostituito con una struttura accanto a quella esistente; per questo non ci saranno disservizi, perché il nido vecchio sarà demolito una volta finiti i lavori del nuovo. Un investimento di più di 2milioni di Euro, 865 mq di superficie nuova, che potrà ospitare 65 bambini (il 16% in più di ora). Una struttura fatta di moduli adatti per lo sviluppo sensoriale dei bambini, di ambienti creati per le esigenze dei più piccoli e giardini tematici.

Il Sindaco e la Vicesindaca dicono il grazie più grande all’ufficio tecnico e all’ufficio scuola che lavorando in equipe sono riusciti a realizzare progetti coerenti con le esigenze del territorio.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa