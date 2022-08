Contributi per la scuola, domande aperte a Santa Maria a Monte

Dal 19 agosto e fino al 21 settembre 2022 è aperto il bando della Regione Toscana per il Pacchetto Scuola. In questo periodo sarà dunque possibile presentare domanda per ottenere l'incentivo economico al diritto allo studio per il prossimo anno scolastico 2022/2023 per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado statale, paritaria privata o degli Enti Locali oppure iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

Possono richiedere l’incentivo economico le famiglie e gli studenti di età non superiore a 20 anni e 364 giorni (da considerarsi alla data del 21 settembre 2022), residenti nel Comune di Santa Maria a Monte, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 15.748,78.

Il beneficio può essere utilizzato per acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico e per usufruire dei servizi scolastici. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli.

Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate esclusivamente on line sul portale ecivis al link del sito del Comune di Santa Maria a Monte: https://santamariaamonte.ecivis.it.

La graduatoria di tutte le domande valide, pervenute entro il termine di scadenza 21 settembre 2022, verrà redatta secondo il bando approvato.

"Questo contributo è un aiuto concreto alle famiglie per le spese scolastiche o per l'acquisto dei libri di testo o di materiale didattico richiesto dai vari istituti scolastici e per spesa sui servizi scolastici, che, alleggerirà le spese delle famiglie in un periodo in cui l’inflazione e il caro bollette incidono sui budget familiari" dichiara la sindaca Ilaria Parrella. "Si ricorda inoltre che, ad ogni domanda inviata verrà dato automaticamente un numero di protocollo generale: questo è il numero identificativo associato alla domanda e riportato nelle graduatorie degli ammessi pubblicate sul sito del Comune di Santa Maria a Monte".

Per qualsiasi chiarimento o informazione o aiuto nella compilazione della domanda è possibile contattare i servizi scolastici del Comune di Santa Maria a Monte, al numero di telefono 0587/261614-0587/261665 e.mail: a.banchini@comune.santamariaamonte.pi.it m.meneguzzo@comune.santamariaamonte.pi.it conclude il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche scolastiche Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte