Danni al mercato di Empoli a causa del maltempo, FdI: "Perché non c'era allerta arancione?"

Un nuovo evento metereologico anomalo si è abbattuto su Empoli. Danni ingenti al mercato del giovedì ove i commercianti hanno subito la distruzione di merce e coperture in modo irreparabile. Alberi di alto fusto caduti su auto e cose procurando intralcio alla viabilità e paura.

In qualità di gruppo consiliare di Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli ci siamo recati sul posto per esprimere la nostra vicinanza alle persone colpite e stimare i danni.

Faremo luce in Consiglio Comunale sulle calamità di questi giorni per verificare lo stato di salute delle piante divelte e della manutenzione del sistema fognario ed idraulico, ma soprattutto i motivi per cui non sia stata diramata allerta meteo arancione, anziché gialla, al fine di scongiurare lo sfacelo odierna.