Elezioni politiche, aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale del Comune di Cerreto Guidi

In vista delle Elezioni politiche del 25 settembre con l’obiettivo di agevolare i cittadini negli adempimenti previsti dalla legge per il corretto esercizio del diritto di voto e per la presentazione delle candidature, l’Ufficio Elettorale del Comune di Cerreto Guidi sarà aperto in orario straordinario dal 18 al 22 agosto 2022 . L’apertura servirà per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.

Nel dettaglio il calendario delle aperture:

-Giovedì 18 Agosto: ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00

-Venerdì 19 Agosto: ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00

-Sabato 20 Agosto: ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00

-Domenica 21 Agosto: ore 8,00-20,00

-Lunedì 22 Agosto: ore 8,00-20,00

Nel caso in cui il portone del Comune di Cerreto Guidi sia chiuso negli orari indicati, si invita a suonare il campanello o a telefonare allo 0571.906204.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa