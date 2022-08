Empoli, parte il 2022-23: gli azzurri si salveranno? Il sondaggio di gonews

La stagione dell'Empoli è già iniziata. Gli azzurri di Paolo Zanetti hanno perso in Coppa Italia e all'esordio in Serie A con lo Spezia e hanno di fronte una nuova stagione nella massima divisione, in cui dovranno sudarsi la salvezza.

Proprio di calcio e di Empoli parla oggi il sondaggio di gonews. Secondo voi l'Empoli può salvarsi? Avete fiducia nella permanenza in A degli azzurri? Dite la vostra!

Si può votare in homepage sulla colonna destra fino a giovedì prossimo, il 25 agosto. Intanto su Empoli Channel troverete tutte le info in vista del derby con la Fiorentina.