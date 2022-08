Festa regionale de L'Unità a Pisa, la campagna elettorale passa da qui

Nel vivo della campagna elettorale per il Parlamento, torna la Festa Regionale de l’Unità. Da domani, venerdì 19 agosto, a domenica 4 settembre, a Pisa, nel quartiere di Riglione, piazza Sandro Pertini, rappresentanti toscani e nazionali del Pd, docenti, categorie sociali ed economiche, si ritroveranno con militanti ed elettori per parlare di proposte nazionali, ma anche immaginare la Toscana e la Pisa del futuro.

“Democratica per natura” è il titolo scelto quest'anno per i 18 giorni di festa in cui saranno impegnati un centinaio di volontari per ogni sera.

“Quest'anno la Festa de l’Unità coincide con un momento cruciale per il futuro del paese. Sarà anche qui che presenteremo le nostre proposte per l'Italia con decine di iniziative sui temi a noi più cari: lavoro, sviluppo, diritti, Europa. Le nostre feste sono una forma di politica che mette a tu per tu dirigenti e base, gli iscritti con i segretari, i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci e rappresentano un’esclusiva del nostro partito grazie alla disponibilità dei nostri straordinari volontari" dice Simona Bonafè, segretaria del PD toscano.

"Un'estate di Feste e partecipazione. Dopo il successo della Festa provinciale a San Miniato e di tutte quelle che hanno preso vita nel territorio, siamo felici di poter ospitare la Festa Regionale a Pisa. Un ringraziamento va a tutti coloro che nelle calde giornate di agosto hanno lavorato alla preparazione e all’allestimento e a tutti i volontari e le volontarie che nei prossimi diciotto giorni lavoreranno con passione e impegno per farci vivere momenti che solo le Feste de l’Unità sanno regalare" aggiunge il segretario provinciale di Pisa Oreste Sabatino.

Per il segretario comunale Andrea Ferrante "con la Festa Regionale riprendiamo il lavoro che ci porterà alle imminenti elezioni politiche e alla lunga campagna verso le elezioni amministrative. Ringraziamo la segretaria regionale Simona Bonafè per la fiducia e il riconoscimento accordatici. Il partito pisano è in buono stato di salute e organizzata e forte è la sua base di militanti e volontari. Ritorna una Festa importante e tradizionale come quella di Riglione, attesa anche come luogo di socializzazione e come grande festa popolare".

Il programma

Taglio del nastro domani, venerdì 19 agosto, alle 19.30 con Simona Bonafè, Oreste Sabatino, Andrea Ferrante e il segretario del circolo Pd di Riglione Paul Imani. Il programma è ancora in via di ultimazione, ma vede come primo dibattito in calendario domani, 19 agosto, alle 21.30, un incontro sulla trasformazione digitale dell’impresa con la sottosegretaria Anna Ascani e l’assessore regionale Stefano Ciuoffo con Benedetta Squittieri, della segreteria regionale PD e il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti.

Tra gli eventi principali già in calendario, il 23 agosto la vicesegretaria PD Irene Tinagli, il 27 agosto Eugenio Giani e un'iniziativa sul progetto volontari del PD con Silvia Roggiani, il primo settembre Debora Serracchiani. Doppio appuntamento il 3 settembre: alle 19.30 Caterina Bini e Simona Malpezzi; alle 21.30 Stefano Bonaccini. In via di definizione le date di Simona Bonafè ed Enrico Letta.

Nelle varie serate si alterneranno assessori regionali, consiglieri, parlamentari, sindaci delle principali città toscane, amministratori e dirigenti del territorio pisano: Ylenia Zambito il 20 agosto sul tema dei diritti delle donne e il primo settembre sulle infrastrutture; Andrea Pieroni il 21 agosto sulla transizione ecologica; Alessandra Nardini il 25 agosto sul lavoro e Antonio Mazzeo il primo settembre con Debora Serracchiani sul programma politico del PD.

All'interno della Festa saranno presenti gli stand dei Giovani Democratici e della Conferenza donne Democratiche e il punto di raccolta adesioni per i volontari della campagna elettorale.

Fonte: Pd Toscana