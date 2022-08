Fiorentina ed Empoli: quali obiettivi per le due toscane in Serie A?

I quasi 20.000 abbonati del Franchi testimoniano una gioia irrefrenabile dei tifosi viola, mentre a quarantacinque minuti di distanza in auto l’Empoli si destreggia con nuovi inizi e nuovi ostacoli per la classica salvezza tranquilla. I due club sono davvero lontani in termini di obiettivi, ma l’ultimo campionato ha anche mostrato alcuni sorprendenti e inaspettati sviluppi. Primo fra tutti, la conquista dell’Europa da parte della squadra di Italiano. Insomma, obiettivi diversi che possono sempre cambiare in corsa e sui quali si riesce a farsi un’idea più dettagliata attraverso i portali di betting che mettono a disposizione quote sempre aggiornate e nuove promozioni come i bonus senza deposito 2022/2023, i quali consentono agli appassionati di calcio di fare pronostici senza esborso di denaro e con maggiore consapevolezza. Per la cronaca, i principali bookmaker italiani e stranieri piazzano a 50 la possibilità che i viola possano vincere il campionato. Empoli, non pervenuto. Sul fronte delle analisi più approfondite in ambito tecnico, ecco invece una breve panoramica sui due club toscani.

Fiorentina. Gollini, Dodô, Rolando Mandragora, Luka Jovic e Szymon Zurkowski sono attualmente gli uomini in più del calciomercato viola. Una rosa puntellata quel tanto che basta per provare migliorare il piazzamento dell’ultima stagione. Resta da capire se la Fiorentina riuscirà davvero a far meglio del settimo posto strappato all’Atalanta, che nel campionato 2022/23 sembra avere addirittura più chance di vittoria finale in base alle quote dei bookmakers (nerazzurri vincitori del titolo a 33). L’inizio é stato promettente, nonostante la vittoria con la Cremonese sia arrivata solo grazie a una papera di Radu all’ultimo secondo del match del Franchi. I viola si snodano su due fronti: Conference e campionato. Il doppio impegno è un banco di prova per Vincenzo Italiano: prima volta per lui a competere in Europa. Il Twente ai preliminari è l’ostacolo iniziale. Oltre gli olandesi si fa sul serio. La Fiorentina potrà contare ancora sull’insostituibile Bonaventura, dal cui stato di grazia dipendono probabilmente la fortuna degli esterni e degli avanti viola, Jovic su tutti che promette addirittura trenta gol. Uno lo ha giá fatto. Da tenere d’occhio Milenkovic e Biraghi, quest’ultimo attenzionato da un club di Premier. La Fiorentina di Italiano, che nell’ultima stagione è stata una delle più intense e ambiziose nonostante qualche fragilità difensiva, difficilmente potrebbe migliorare il settimo posto dell’ultimo torneo. A meno di clamorosi tonfi delle big, considerando anche il rientro prepotente della Roma in zona scudetto. Insomma, l’obiettivo finale è confermare la zona Europa. E magari provare a vincerla in chiave Conference: ambizione tutto sommato percorribile.

Empoli. I biancoazzurri ripartono invece dal 14° posto dell’ultimo campionato, da un nuovo allenatore e da un calciomercato piuttosto rischioso. Destro, Marin, Cacace, Ebuehi, Satriano e De Winter sono attualmente gli uomini in più nella rosa dell’Empoli di Paolo Zanetti, al netto di Pinamonti, Viti e Romagnoli. Nell’ultima stagione la squadra ha alternato momenti esaltanti a debacle piuttosto inaspettate e una delle poche costanti del gioco è stato il pressing. Una delle migliori formazioni in termini di PPDA: quinti cioè dietro a Milan, Verona, Atalanta e Torino (il PPDA è il rapporto tra passaggi della squadra che imposta e il totale delle azioni difensive della squadra senza palla). L’obiettivo futuro dell’Empoli è senza dubbio una nuova salvezza dopo il faticosissimo girone di ritorno in cui i biancoazzurri hanno collezionato solo due vittorie. L’obiettivo è anche quello di trovare maggiori ambizioni, quelle che forse sono mancate ad Andreazzoli, costandogli l’esonero a fine stagione. Fabrizio Corsi, presidente del club, afferma senza troppe misure che quella in arrivo potrebbe essere, e forse sarà, "La più difficile dopo le imprese della promozione e della salvezza”. Bajrami e Destro potrebbero essere gli uomini clou. Tutto il resto, a partire dal nuovo impianto di gioco del tecnico, è ancora da scoprire. L’inizio non è stato dei migliori per gli azzurri toscani, dopo la sconfitta di misura esterna sul campo dello Spezia, diretto concorrente per la salvezza. Nella prossima giornata ci sará proprio lo scontro con la Viola.