Imprevista interruzione idrica nel comune di Montopoli in Valdarno

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete di distribuzione di energia elettrica, dovuto ai forti temporali di questa mattina, oggi giovedì 18 agosto si stanno verificando mancanze d’acqua in tutto il capoluogo di Montopoli in Valdarno e in via delle Pinete.

Sono in corso le operazioni del gestore elettrico per ripristinare il proprio servizio di fornitura. Il ripristino del servizio idrico è al momento previsto per le ore 17.30, e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.