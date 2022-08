In monopattino con 1 kg di ketamina, arrestato a Prato

Portava in uno zainetto 1 kg di ketamina mentre era a spasso in via Pistoiese a Prato a bordo del suo monopattino. I carabinieri del reparto operativo lo hanno beccato ieri sera alle 20.30 circa. L'uomo è un 28enne cinese disoccupato già noto alle forze del'ordine per reati legati alla droga. Nella perquisizione domiciliare sono saltati fuori pochi altri grammi di ketamina, 380 contenitore di plastica per confezionare le dosi, una bilancina elettrica e 75 euro. Il valore della droga trovata nello zaino sarebbe pari a 60mila euro se venduta. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Prato. I carabinieri pensano che ci sia un 'turnover' tra vecchi e nuovi pusher.