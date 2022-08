Maltempo, crolla muro in un capannone di una conceria a Ponte a Egola

Tra i tanti interventi per cui sono stati chiamati i vigili del fuoco per il maltempo abbattutosi in Toscana, un caso è emblematico nel comprensorio del cuoio. A Ponte a Egola, frazione di San Miniato, il muro di un capannone di una conceria è praticamente crollato, lasciando in piedi l'edificio con un'enorme voragine su di un lato. Un'altra parte del capannone ha subìto un crollo minore.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco per le verifiche di staticità e i tecnici per verificare gli impianti elettrici e di sicurezza. Pare che nessuno fosse al lavoro all'interno di tale capannone e quindi non ci siano feriti. Di seguito le immagini.