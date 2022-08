Versilia colpita dalla tromba d'aria: cadono alberi, tetti e statue

Ci sono danni e problemi anche in Versilia per la tromba d'aria di stamani, giovedì 18 agosto. La forte pioggia unita al vento a 100 km/h ha causato alcune criticità.

Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha scritto su Facebook: "Albero caduto sulla variante Aurelia uscita Viareggio Sud: uscita chiusa. Incendiato un ripetitore via del Giglio angolo via del Garofano. Caduto un tiglio in piazza Dante alla stazione: danni ad auto. Caduto un leccio in via Zara: nessun danno. Cadute due piante lungo il viale dei Tigli: il viale era già chiuso. Caduti 4 pini in via Udine in Pineta di ponente: hanno colpito la ringhiera di un condominio. Nessun danno alla persone. Statua caduta in piazza Mazzini: in arrivo le transenne. Interruzioni di energia elettrica in varie zone".

Inoltre i vigili del fuoco sono intervenuti a Pietrasanta in Viale Roma per il crollo di un tetto di un condominio. Sul posto una squadra con mezzo aereo per la messa in sicurezza. Molti problemi anche per quanto riguarda gli stabilimenti balneare versiliesi, col vento che ha divelto ombrelloni e spostato le attrezzature.