Maltempo, forti raffiche di vento, con trombe d'aria e pioggia questa mattina, un po' in tutta la provincia di Siena. La polizia è stata costretta a numerosi interventi, in particolare in Valdelsa.

In foto la volante del commissariato di Poggibonsi impegnata in attività di soccorso ad un cittadino, in località Pian dei Peschi, a seguito della caduta di un albero che ha colpito il furgone sul quale viaggiava. L'uomo è rimasto ferito ma non in modo grave.