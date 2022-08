Pioggia e vento: Comprensorio del Cuoio subissato dal maltempo

Santa Croce sull'Arno, Montopoli, Castelfranco di Sotto e San Miniato hanno subito la forza del maltempo di oggi, giovedì 18 agosto. Ci sono stati danni nei vari comuni e alcune strade sono state chiuse.

Da Santa Croce e Castelfranco arriva questa comunicazione: "Si comunica che per effettuare la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata è istituita la chiusura al transito veicolare di via Montefalcone fino ad ultimazione dei lavori di rimozione. La cittadinanza è invitata ad osservare le deviazioni indicate sul posto".

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, ha scritto: "Ci giungono segnalazioni di alberi e rami caduti su strade e di situazioni di pericolo sul territorio comunale, a seguito tromba d'aria. Stiamo attivando le squadre di emergenza. Vi chiedo di prestare attenzione e segnalare eventuali situazioni ai numeri dedicati comunali (0571-4061 centralino, 0571-406406 Polizia municipale) o ai numeri di emergenza. Grazie per la collaborazione".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO