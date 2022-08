Quattro nidi e una scuola d'infanzia a Firenze ottengono 7 milioni dal Pnrr

Oltre 7,2 milioni di euro in arrivo per quattro nidi e una scuola dell’infanzia di Firenze. I progetti verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Comune di Firenze è risultato aggiudicatario di 5 interventi, per un totale di 7.174.770 di euro con un cofinanziamento da parte del Comune di un milione e 600 mila euro.

Per quanto riguarda i nidi, due interventi prevedono la realizzazione di due nuove strutture (Arcovata in viale Corsica e Cascine al Piazzale del Re), riutilizzando immobili esistenti di alto interesse culturale. Il nuovo nido di viale Corsica è l’intervento più consistente, con 2,4 milioni europei e 970 mila euro di cofinanziamento del Comune. Per il nido alle Cascine sono previsti quasi 1,7 milioni dall’Europa e 624 mila dal Comune.

Lavori anche allo Stregatto di via Pampaloni con completa demolizione con ricostruzione ed ampliamento della struttura per oltre 1,6 milioni e al Pandiramerino di via Martini dove aumenteranno i posti disponibili (670 mila euro di lavori).

Sono poi previsti lavori per 1 milione e 430 mila euro alla scuola Fortini con la creazione di un nuovo polo dell’infanzia e l’adeguamento sismico della struttura.