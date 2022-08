Rubano l'Iphone ad un turista: la polizia ferma i due ladri

Una disavventura finita a lieto fine quella capitata ieri sera ad un turista canadese: la polizia gli ha ritrovato il cellulare, sparito poco prima mentre era in un locale notturno del capoluogo toscano. L’episodio è successo poco dopo la mezzanotte: la vittima del probabile furto avrebbe appoggiato per un istante il suo Iphone su un tavolino del locale dove stava passando la serata con gli amici, quando improvvisamente il telefonino sarebbe sparito nel nulla.

Dopo alcune ricerche, chiedendo se qualcuno avesse visto lo smartphone anche a due giovani seduti al tavolo accanto, il turista avrebbe inizialmente abbandonato ogni speranza di ritrovarlo, incamminandosi amareggiato verso il suo alloggio fiorentino. Prima però di concludere la serata, ha giocato un’ultima carta provando a localizzare il suo telefonino: l’Iphone inviava un segnale dalla zona intorno a Santa Croce.

Avvisata la polizia, dopo pochi minuti una volante ha fermato in via Ghibellina due persone sospette che avevano appena parcheggiato uno scooter in strada: si tratta di due cittadini italiani di 21 e 23 anni, entrambi di origine straniera. Durante il controllo è saltato subito fuori l’oggetto ricercato che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Nei confronti dei poco più che ventenni, che secondo quanto ricostruito sarebbero stati proprio i due giovani seduti prima vicino al turista canadese nel locale, è scattato il fermo per identificazione e, al momento, una denuncia per ricettazione.