Un milione di euro di finanziamento per ristrutturare l’asilo nido 'Arcobaleno'

Continua la pioggia di finanziamenti ottenuti dal Comune di Certaldo, dopo quanto annunciato in occasione della seduta consiliare del 27 luglio scorso. Oltre ai dieci milioni acquisti per la rigenerazione urbana, è arrivata la conferma di un ulteriore milione, nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per interventi di miglioramento dell’asilo nido “Arcobaleno”.