Un nuovo defibrillatore sul litorale pisano in memoria di 'Alino'

“Il litorale pisano si è arricchito di un nuovo defibrillatore. La famiglia Donati, in memoria del figlio giovanissimo Alessandro Donati, scomparso 10 anni fa, ha fatto una donazione fornendo il Bagno Lomi di un defribillatore. Grazie a Tiziana, Luciano e Marco che, volendo ricordare 'Alino' in occasione del decimo anniversario della scomparsa, hanno fatto questa importante donazione. Uno strumento utilissimo per assicurare maggiore assistenza e sicurezza alle vacanze di coloro che le trascorrono a Tirrenia.