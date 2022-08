Il vento stacca il tetto e lo lancia su un'auto in corsa

Ci sono danni anche a persone per quanto riguarda il violento maltempo di stamani, giovedì 18 agosto. A Fornaci di Barga una persona è rimasta ferita dopo che la sua auto è stata colpita da una porzione di tetto.

Una tromba d'aria ha portato via una fetta di tetto e l'ha lanciato su un'auto di passaggio in via della Repubblica. Il mezzo è stato colpito e si è subito fermato, gli occupanti sono stati soccorsi dai sanitari inviati dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Lucca e i carabinieri. I feriti non sono in gravi condizioni.