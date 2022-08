Voli di aerotaxi, imposta non versata per oltre 3 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Firenze ha concluso una complessa attività di riscontro sul corretto versamento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Quella dell’aerotaxi è una prestazione di servizio resa a privati che desiderano un trasporto aereo alternativa ai classici voli di linea ed è soggetta ad un’imposta che deve essere versata dal vettore aereo che effettua il volo.L’importo di tale imposta, gravante sui voli che non superano i 19 passeggeri, è commisurato alle singole tratte e prevede importi variabili tra 100 e 200 euro in rapporto ai chilometri percorsi, per partenze e/o arrivi in aeroporti siti sul territorio nazionale.

Il 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Firenze ha dunque controllato le attività delle compagnie che operano nel settore, ubicate sia nel territorio dello stato che estero, le quali – transitando dal locale aeroporto “Amerigo Vespucci” – hanno realizzato circa 12.900 voli potenzialmente rilevanti ai fini della corrispondente imposta erariale.

Gli accertamenti, che hanno riguardato un quadriennio a partire dal 2016, sono stati eseguiti attraverso la comparazione dei documenti di viaggio delle società che curano l’assistenza a terra dei passeggeri (c.d. handling) e i dati riguardanti gli effettivi versamenti fiscali operati nei periodi di interesse. A seguito dell’analisi è stato rilevato l’omesso versamento di un’imposta pari a circa tre milioni di euro, relativa al movimento di circa 40.000 passeggeri, a cui dovranno sommarsi le relative sanzioni.