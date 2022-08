A San Casciano la cocomerata rinasce nel Parco della memoria

Insieme ai pinoli, prodotto tipico che si raccoglieva tra i boschi di Chiesanuova e Faltignano, località del comune di San Casciano in Val di Pesa, c'era il cocomero, il frutto con il sorriso, ad allietare e riunire le famiglie sancascianesi intorno alle tavole di fine estate. La tradizione, coltivata sin dal dopoguerra, che vedeva il mondo contadino protagonista di un evento religioso e civile ad un tempo, portato avanti per decenni, torna e riemerge dal passato con la seconda edizione della “Cocomerata rinata”. È l'iniziativa che, sperimentata con successo lo scorso anno da Joe Mastrangelo e Marta Santoro, titolari dell'azienda agricola Pia Percussina, si propone di offrire un'occasione di riscoperta e valorizzazione di un appuntamento religioso ed enogastronomico che continua a raccontare le origini del territorio nel solco delle feste paesane che inneggiavano alla socialità, legate e scandite dai ritmi della natura.

La tradizionale cocomerata che un tempo siglava la celebrazione della Santa Messa e la processione tra le campagne di Faltignano per rendere omaggio al Santo Patrono della chiesa di Faltignano, San Bartolomeo, oggi ripropone la stessa formula arricchita dalla presenza di stands gastronomici e dalla cornice scenografica di gruppi in costume d'epoca con abiti d'inizio Novecento collocati all'interno del Parco della Pia Percussina. Il terreno un tempo apparteneva al nonno di Piero Calamandrei, l'avvocato Giacomo Pampaloni, dove il giovanissimo padre costituente trascorreva i suoi giorni spensierati durante i mesi estivi. Il programma dell'iniziativa, prevista mercoledì 24 agosto, come vuole la tradizione, si preannuncia particolarmente ricco. La cocomerata che celebra oltre mezzo secolo di vita rinasce nel Parco della Pia Percussina, anch'esso risorto da un sogno condiviso e realizzato dalla famiglia italo americana che risiede da diversi anni nel Chianti.

L'evento, promosso dalla Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa, prende il via alle ore 19:00 con la possibilità di degustare piatti e produzioni tipiche locali, prosegue alle 19:30 con una visita guidata del parco e culmina alle ore 20 con la processione e la benedizione a cura del parroco di Chiesanuova Don Cristian Comini. Alle ore 21 sarà una formazione bandistica ad animare la serata con vari interventi musicali. All'iniziativa sarà presente il sindaco di San Casciano. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Faltignano Farm Project, costituita dalle aziende Tommaso Cei, La Canigiana, Torre bianca e La Pia Percussina.

“Nell'era del testimone che viviamo nella contemporaneità - dice il primo cittadino - è fondamentale riportare in vita la nostra memoria, recuperare quelle antiche tradizioni che rischiano di disperdersi nell'oblio del tempo se non troviamo le occasioni per narrarle e ripercorrerle attraverso le immagini e i ricordi del passato”. “La cocomerata rinata è energia pura derivata dall’esperienza condivisa – continua - è l'occasione per cercare di avvicinarci al sapere dei nostri nonni e adeguarlo al nostro tempo, depositario di una memoria che cresce nelle differenze e nelle distanze”. Ingresso libero. La Pia Percussina si trova in via Faltignano, 26 a San Casciano in Val di Pesa (FI). La prenotazione è obbligatoria. Ingresso libero. Per informazioni: 338.5667627.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa