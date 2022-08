Cercatrice di funghi ritrova la strada dopo una notte passata nei boschi

Si è concluso questa mattina l’intervento di ricerca al Passo del Cerreto sull'Appennino Tosco-Emiliano, vicino al borgo toscano di Fivizzano, mentre stava cercando funghi. La signora, dispersa da ieri mattina, dopo aver percorso a piedi un lungo tragitto fino in cima agli impianti di risalita, ha trascorso la nottata in un anfratto situato nel Vallone dell’Inferno. Con le luci del mattino si è messa in cammino raggiungendo il fondo valle fino ad un ristorante situato poco sotto il valico. Nonostante i parecchi chilometri percorsi e dopo una nottata passata all’esterno, la signora fortunatamente sta bene e le sue condizioni di salute sono state controllate dal personale medico del Soccorso Alpino.