Cireglio ricorda Kobe Bryant, primo memorial e intitolazione del campo

Sarà un mini torneo nel mini campo da basket dell'area sportiva di Cireglio, il modo in cui verrà ricordato Kobe Bryant, il campione di pallacanestro prematuramente scomparso nel 2020 e che visse due anni e mezzo della sua infanzia proprio nel paese della bassa montagna pistoiese, a seguito del padre Joe.

Da domenica 21 a martedì 23, infatti, andrà in scena il "Primo Memorial Kobe Bryant Cireglio" con tre giocatori per squadra: gare eliminatorie in programma domenica a partire dalle 18, semifinali e finale martedì, alla stessa ora. Al termine del torneo ci saranno la premiazione e l'intitolazione del campetto a Kobe Bryant. Per l'occasione il campo è stato tirato a lucido e colorato con i colori dei Los Angeles Lakers, la squadra di Bryant.

La notizia di questo ricordo è arrivata anche Oltre Oceano: "Abbiamo avvertito la sorella di Bryant – spiega Alessia Pierattini, amica ai tempi dell'infanzia e rimasta in contatto anche successivamente - che si è detta felice di questa iniziativa del nostro piccolo paese, al quale Kobe e la sua famiglia sono sempre rimasti molto legati".

L'evento è organizzato dalla Pro loco di Cireglio con il patrocinio del Comune di Pistoia.

Tutte le sere musica e un servizio bar, street food e bomboloni.

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni Proloco 3383440661 – Lucrezia 3464927783 (solo whatsapp), prolocodicireglio@gmail.com.