Elezioni, dalla Toscana 4 candidati Lega nei collegi uninominali

In vista delle elezioni del 25 settembre la Lega ha diffuso le candidature nei collegi uninominali di Camera e Senato, restano in attesa le liste nel proporzionale. In tutto sono 68 i candidati, 4 per la Toscana, di seguito nel dettaglio.

Per la Camera i candidati Lega nei collegi uninominali sono Elisa Montemagni (Massa) consigliera regionale dal 2015, Tiziana Nizini (Arezzo) ed Edoardo Ziello (Pisa) entrambi parlamentari uscenti e dunque confermati.

Tra le conferme anche Manfredi Potenti (Livorno), il solo candidato Lega in Toscana per il Senato nei collegi uninominali.