Festa regionale del Pd toscano, incontri e dibattiti a Pisa

Si inaugura oggi la Festa regionale del Pd toscano che proseguirà fino a domenica 4 settembre, a Pisa, nel quartiere di Riglione, piazza Sandro Pertini.

“Democratica per natura” è il titolo scelto quest'anno per i 18 giorni di festa in cui saranno impegnati un centinaio di volontari per ogni sera.

Taglio del nastro, oggi alle 19.30, con Simona Bonafè, Oreste Sabatino, Andrea Ferrante e il segretario del circolo Pd di Riglione Paul Imani. Primo dibattito in calendario oggi alle 21.30 su trasformazione digitale dell’impresa con la sottosegretaria Anna Ascani, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, Benedetta Squittieri, della segreteria regionale PD e il sindaco di Castelfranco di sotto Gabriele Toti.

Domani si parla dei diritti delle donne alle 21 con Laura Sparavigna, consigliera comunale Pd Firenze, Simona Rossetti, sindaca e componente della segreteria regionale Pd, i parlamentari Laura Boldrini e Tommaso Nannicini, la coordinatrice donne dem Toscana Tania Cintelli, Marco Fichera del Pd Milano, l’assessora regionale Alessandra Nardini, Ylenia Zambito, della segreteria regionale Pd, Margherita Ambrogetti Damiani, responsabile comunicazione Donne dem Toscana.

Domenica 21 si parla di transizione ecologica alle 21.30 con la responsabile nazionale Pd Chiara Braga, il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni e la sindaca di Empoli Brenda Barnini. Coordina Roberto Fiore, responsabile ambiente PD Pisa Provincia.

Lunedì “Le idee della Toscana sulla scuola di domani” con Manuela Ghizzoni, responsabile PD Istruzione, Università e Ricerca, Giuseppe Bagni, Presidente nazionale CIDI, i dirigenti scolastici Maurizio Berni e Pierluigi Robino e Stefania Lio, Responsabile regionale Pd formazione, ricerca, scuola, università e cultura.

Fonte: Partito Democratico Toscana - Ufficio Stampa