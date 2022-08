Il Bisonte Firenze pronto a partire: cena e test pre-campionato

Il presidente Elio Sità e il Patron Wanny Di Filippo sono pronti a riaprire, questa volta insieme e dal Day 1, le porte di Palazzo Wanny per accogliere con grande gioia il nuovo Bisonte Firenze che inizierà così la stagione sportiva 2022/2023 in quella che ormai è la propria nuova casa.

Dopo la pausa estiva è finalmente arrivato il momento di ripartire: la squadra e lo staff si raduneranno ufficialmente Domenica 21/8 alle 18.30 a Palazzo Wanny per la riunione di presentazione dell’attività, a seguire la prima cena ufficiale.

Per la mattina di lunedì 22/8 sono previsti i test individuali agli ordini del nuovo preparatore Maurizio Negro, nel pomeriggio il primo allenamento stagionale. La prima parte della preparazione vedrà le bisontine impegnate in attività coordinate: non solo indoor con la palla sul parquet della struttura sussidiaria di Palazzo Wanny e nella palestra pesi adiacente, che in questi mesi estivi sono state sede della preparazione delle nazionali italiane sia maschile che femminile, ma anche in acqua e sulla sabbia.

Saranno sette le giocatrici a disposizione del coach Massimo Bellano e del suo secondo Marcello Cervellin viste le assenze giustificate di Sylvia Nwakalor, Amanda Sylves, Celine Van Gestel, Britt Herbots, Rhamat Alhassan e Jolien Knollema, impegnate con le rispettive nazionali.

Per quanto riguarda lo staff l’unico assente sarà lo scoutman Lorenzo Librio che, dopo aver vinto l’oro europeo con la nazionale Under 17, è attualmente impegnato con le azzurrine U19 di Mencarelli.