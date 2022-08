Paura per due uomini a Lido di Camaiore, che hanno deciso di farsi un bagno nelle acque davanti ai bagni Nilo e Patrizia. I due uomini si sono trovati subito in difficoltà a causa del mare agitato, che li spingeva al largo, ma fortunatamente per loro i bagnini sono intervenuti con due pattini e li hanno messi in salvo.