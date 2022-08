Lavori Acque a Calcinaia per 8 ore, intervento per risolvere grave guasto

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Calcinaia, mercoledì 24 agosto, dalle ore 8.30 alle 16.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione nelle seguenti vie di Fornacette: della Libertà, Marconi, Masoni, Piave, Ribocchi, Tosco Romagnola (nel tratto compreso tra via Casarosa fino al confine con il comune di Cascina), Trabucco, Vittime delle Foibe e in Piazza Kolbe.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Al fine di limitare i disagi agli utenti verrà predisposto un punto di fornitura idrica sostitutiva in via Tosco Romagnola nei pressi della casa di riposo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 25 agosto con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

L’intervento in programma per la prossima settimana consiste nella riparazione definitiva del guasto verificatosi nella tarda serata di mercoledì scorso, che aveva causato le mancanze d’acqua nella giornata di giovedì 18 agosto. In quella occasione, i tecnici di Acque si erano adoperati per garantire un primo “intervento tampone”, con l’obiettivo di limitare i disagi agli utenti. Superata l’emergenza, è stato subito pianificato l’intervento risolutivo - che avverrà mercoledì prossimo - con la sostituzione del tratto di condotta su cui si è verificata la rottura.

Fonte: Acque Spa