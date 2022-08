Lavoro, Pistoia cerca centralinista non vedente a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Pistoia ha indetto un avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo di centralinista non vedente, categoria B1, riservato alle categorie di cui alla legge 113/1985.

Alla procedura possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti riportati nel bando, tra i quali l’essere in servizio, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in una pubblica amministrazione con inquadramento in categoria giuridica e profilo professionale corrispondente o equivalente a quello del posto da ricoprire e la categoria giuridica “B1”, con specifiche mansioni di centralinista. Nel caso di dipendenti con posto a tempo pieno ma a cui è stato concesso il tempo parziale, occorre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione di impegno scritta per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

La selezione non darà luogo alla formazione di una graduatoria, ma all’individuazione dei candidati eventualmente da assumere, inseriti in ordine di preferenza in un elenco di idonei.

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Comune entro il 16 settembre, utilizzando il fac-simile predisposto, unitamente ai documenti richiesti.

La domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune in via Filippo Pacini 23, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12; inviata per raccomandata A/R indirizzata al Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in piazza del Duomo 1 (fa fede la data di arrivo al protocollo); spedita per Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Il calendario dei colloqui, come ogni altra comunicazione relativa all’avviso, sarà reso noto esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsie-selezioni.

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in piazza del Duomo 1 - telefono 800 012 146, e-mail: info@comune.pistoia.it nel seguente orario : dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; al servizio Personale e Politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1 - telefono 0573 371263, 371232, 371353, 371478, e-mail: concorsi@comune.pistoia.it nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa