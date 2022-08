Maltempo a Empoli: Martignana, la frazione dimenticata: "Da ieri mattina senza elettricità"

Per oltre un giorno senza energia elettrica. Il maltempo ha creato non pochi grattacapi ai residenti dell’Empolese, ancora alle prese con la conta dei danni. Fra le situazioni di disagio si annovera anche quella patita dai residenti di Martignana, frazione suddivisa tra Empoli e Montespertoli, ai quali dalle 10 di ieri mattina è venuta a mancare l’energia elettrica. Al momento in cui si scrive, luce ed elettricità non sono ancora state ripristinate, con le conseguenti piccole e grandi difficoltà che tale carenza implica nelle vite degli abitanti della frazione in aperta campagna.

"È da ieri mattina che io e i miei vicini siamo senza elettricità – ribadisce un residente in via Poggio Piedi – senza che nessuno ci abbia chiarito quando il servizio verrà ripristinato. Ho provato a contattare il numero verde di Eni, ma ha squillato a vuoto. Ho chiamato l’Urp del Comune di Empoli, che mi ha poi dirottato su un altro ufficio: peccato che per due volte sia caduta la linea e sono rimasto senza risposte. Ed è proprio questo che mi fa più rabbia, che non riesca a parlare con qualcuno per sapere quando il guasto verrà riparato ed organizzarmi di conseguenza. Domani dovrei pure partire per il mare per andare a trovare i miei figli, ma come faccio? Nel caso tornasse l’elettricità e avessi lasciato un interruttore attivato, lascerei per due giorni la luce accesa. E io – conclude il residente – non affronto nemmeno i disagi peggiori. Certo, ho dovuto buttare la roba che conservavo nel frigorifero e nel congelatore, e mi trovo a dover ricaricare la batteria dello smartphone a casa di un amico, ma al mio vicino va decisamente peggio. Lui utilizza l’acqua del pozzo e senza la pompa, che funziona ovviamente a elettricità, non dispone nemmeno dell’acqua. Spero che il servizio torni alla normalità il più presto possibile, perché a prescindere dalla criticità della situazione non è corretto lasciare i cittadini nell’incertezza più totale".

Giovanni Gaeta