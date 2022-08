Un cedro dell'Ottocento sarebbe tra le 'vittime' del maltempo che si è abbattuto in Toscana ieri a Firenze. La grande pianta trovava spazio nel giardino museo di Boboli, gestito dalle Gallerie degli Uffizi. Domenica ci sarà la riapertura dopo i lavori per la messa in sicurezza dopo il maltempo. Il cedro è tra gli 8 alberi persi. Non si contano i rami spezzati nell'area dei 33 ettari del parco. Domani però riaprirà il Giardino delle Scuderie Reali.