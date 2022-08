Maltempo Firenze, grandine e allagamenti ma situazione sotto controllo

Polizia municipale e Protezione civile al lavoro durante la notte per i nuovi fenomeni temporaleschi - anche con grandine - che hanno interessato la città di Firenze. Si sono registrati alcuni allagamenti nei sottopassi Lotto Zero e Gentileschi e in via dell’Argingrosso. Sono continuate le messe in sicurezza di verde pubblico, muri pericolanti, ripulitura delle carreggiate dal materiale caduto. La Protezione civile è in campo da ieri con 40 volontari impiegati con 18 squadre. Dal nubifragio di ieri mattina sono caduti in totale 30 millimetri di pioggia, concentrati in poche ore, con raffiche di vento fino a 90 km/h. Restano chiusi parchi e giardini pubblici recintati ed è sospesa la fermata Cascine della LInea 1 della tramvia. L’allerta meteo continua nelle prossime ore.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa