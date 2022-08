Novantenne si perde in centro a Firenze, la municipale la aiuta

Una signora novantenne originaria di Roma è stata trovata ieri pomeriggio in difficoltà in centro, in via dei Cerretani. La Polizia municipale si è accorta che la donna camminava a fatica ed era disorientata. La donna ha chiesto aiuto agli agenti per tornare in Borgo Pinti dove alloggia temporaneamente in un istituto di suore per le vacanze di Ferragosto. Così la pattuglia l’ha accompagnata a destinazione e ha verificato che la signora stesse bene. Sia la donna che le suore hanno ringraziato gli agenti per la gentilezza dimostrata.