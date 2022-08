Nubifragio a Grassina. FdI: "Aiutare subito chi è stato colpito dal maltempo"

I consiglieri metropolitani di Fratelli d'Italia nel gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Claudio Gemelli hanno incontrato i residenti delle zone di Grassina colpiti dalle esondazione la sera del 15 agosto.

"Ci si trova davanti ad una situazione surreale, dove il fango ancora imperversa ed il lavoro dei soccorritori non riesce nel breve termine a riportare nella normalità la zona" dichiarano i consiglieri in una nota. "I residenti hanno perso moltissimi effetti personali, con danni ingenti alle proprietà. Abbiamo conosciuto un idraulico che ha avuto distrutta la ditta. Molte persone hanno perduto le loro macchine necessarie per recarsi al lavoro. Miracolosamente una persona rimasta incastrata in macchina è stata tirata fuori durante l'alluvione dai residenti". Necessaria, per i consiglieri, "la massima celerità per aiutare chi è stato colpito ma è anche fondamentale operare sulla pulizia dei canali e sulla piena efficienza dell'impianto fognario sulla cui manutenzione effettuare una verifica, anche per prevenire altre situazioni come quella occorsa nei giorni scorsi".