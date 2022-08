Parlamentarie M5S, ecco i candidati per la Toscana

Il Movimento 5 Stelle ha reso noti i risultati delle votazioni per le Parlamentarie e la composizione delle liste per i collegi plurinominali in Toscana. I nomi dei capolista sono Ettore Licheri, senatore sardo scelto dal 'listino' di Giuseppe Conte, Riccardo Ricciardi, deputato di Pietrasanta, e Andrea Quartini, ex consigliere regionale di Gambassi Terme.

Di seguito ecco la composizione in base ai più votati

CAMERA

COLLEGI PLURINOMINALI

Toscana 1 (nord)

- Riccardo Ricciardi

- Chiara Bartalini

- Maurizio Gori

- Fiammetta Barbara Tavosanis

Toscana 2 (sud)

- Riccardo Ricciardi

- Stella Sorgente

- Luca Migliorino

- Flavia Serena Sandolu

Toscana 3 (centro)

- Andrea Quartini

- Francesca Censini

- Luca Lauricella

- Aurora Bartoli

SENATO DELLA REPUBBLICA

COLLEGI PLURINOMINALI

Toscana 1

- Ettore Licheri

- Manuela Bellandi

- Gianluca Ferrara

- Donella Bonciani

Si attendono i nomi dei candidati ai collegi uninominali. Considerando che l'elezione di questi avviene con il sistema maggioritario, le chance più alte di elezioni riguardano i collegi plurinominali.