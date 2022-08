Ponte sull’Orme, siamo alla fase di chiusura dell’infrastruttura. A partire da lunedì 22 agosto 2022, scatterà la viabilità alternativa propedeutica alla demolizione del ponte e al consolidamento delle due spalle.

Con ordinanza 410 del 5 agosto 2022 sono state attuate, per l’esecuzione del cantiere sopracitato e al fine di agevolare la circolazione veicolare dell’area, le modifiche temporanee alla viabilità su Via Tosco Romagnola, Piazza Toscanini.

Con l’ordinanza 422 pubblicata in data odierna, venerdì 19 agosto 2022, vengono adottati provvedimenti di viabilità per chiusura strada finalizzati alla realizzazione dei lavori di consolidamento del ponte sul fiume Orme - SS 67.

L’ordinanza prevede anche la chiusura di via di Pontorme nel tratto compreso tra la SS67 e via giro delle mura nord eccetto residenti e autorizzati in quanto la strada diventa senza sfondo causa cantiere.

VIABILITA’ - Nei giorni scorsi sono state realizzate due rotatorie a quattro rami, una all'incrocio fra piazza Toscanini, via XI Febbraio, via Cherubini e via Fucini e una tra viale Petrarca, via Jacopo Carrucci e via Cimarosa. In via Cimarosa è stato istituito il senso unico in direzione via XX Settembre.

Per quanto riguarda la sosta, sono stati adottati divieti di sosta in via XX Settembre, tra via Cimarosa e piazza Toscanini sul solo lato numeri civici dispari, e in via Cimarosa, tra via Carrucci e via Scarlatti lato destro direzione via XX Settembre.

Con la chiusura della circolazione sul Ponte anche a senso alternato con semaforo, la viabilità consigliata per chi percorrerà la Statale 67 dalla zona dello svincolo Empoli est della Fi-Pi-Li in direzione centro città sarà la seguente: via Cherubini, via Fucini, via Bellini, via Vivaldi, via Carrucci e Statale 67. La viabilità consigliata per chi percorrerà la Statale 67 dal centro città in direzione Empoli est sarà la seguente: via Cimarosa (senso unico in direzione via XX Settembre), via XX Settembre, piazza Toscanini, via Cherubini e Statale 67. Per coloro che provengono da fuori città, diretti in centro, la viabilità consigliata è la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li con uscita Empoli centro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa