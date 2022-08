San Bartolomeo, Pistoia prepara una festa in grande stile

Come ogni anno, il 24 agosto Pistoia torna a celebrare San Bartolomeo, la festa dei bambini, un momento che la città segue e aspetta con grande partecipazione. Il rito dell’unzione, secondo la tradizione dei Canonici Lateranensi, richiama molte persone anche dalle zone intorno a Pistoia, che colgono l’occasione per acquistare alla fiera i dolci tipici della festa dedicata al Santo: le corone realizzate con grossi biscotti, detti “pippi”, alternati a chicchi e cioccolatini, che vengono indossate dai bambini e dalle bambine.

Le celebrazioni religiose, la distribuzione dell’olio benedetto e le confessioni si terranno martedì 23 e mercoledì 24 agosto nel giardino della parrocchia di San Bartolomeo con ingresso da via di Porta al Pantano. In caso di maltempo verranno svolte in chiesa. Previste anche attività di intrattenimento per i bambini.

Si parte, quindi, martedì 23 agosto, alle 17, con i primi vespri della festa e la benedizione dell’olio; alle 19 si prosegue con la celebrazione della Santa Messa mentre dalle 17.30 a mezzanotte è prevista la benedizione dei fedeli.

Mercoledì 24 agosto, alle 8, la Santa Messa che, alle 10, sarà poi celebrata dal vescovo di Pistoia mons. Fausto Tardelli. Le benedizioni andranno avanti dalle 9 alla mezzanotte.

Come di consueto, intorno a piazza San Bartolomeo, martedì e mercoledì sarà presente la fiera con i banchi dei chicchi e dei giocattoli. Per maggiori informazioni è possibile contattare la parrocchia di San Bartolomeo all’indirizzo email sanbartolomeopistoia@gmail.com

In occasione della Festa di San Bartolomeo, i Musei Civici saranno aperti con ingresso gratuito. Mercoledì 24 agosto, il Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni saranno aperti al pubblico dalle ore 15 alle 19.

Oltre alle collezioni permanenti dei tre musei, a Palazzo Fabroni è possibile vedere anche l’opera “Mappamondo”, che fa parte della mostra “Pistoletto Pistoia. Costellazione: 5 passi tra creazione e memoria”, realizzata da Pistoia Musei in collaborazione con Fondazione Pistoletto Cittadellarte.

Per informazioni: sito e pagina Facebook Musei Civici Pistoia.

Modifiche alla viabilità nei pressi di piazza San Bartolomeo

Per permettere l'allestimento e lo svolgimento della fiera, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico, dalle 15 di martedì 23 agosto alle ore 1.30 di giovedì 25 agosto, in piazza San Bartolomeo, via San Bartolomeo, via Porta Guidi, vicolo Ombroso, via Porta al Pantano (nel tratto da piazza San Bartolomeo a via Trenfuni) e via Porta San Marco (nel tratto da piazza San Bartolomeo a vicolo Chiappettini), saranno istituiti il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata.

Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo indicato attraverso via Filippo Pacini, via San Pietro, via dei Baroni. In via Porta al Pantano (nel tratto da via dei Baroni a via Trenfuni) sarà temporaneamente invertito il senso di marcia nella direzione da via Baroni a via Trenfuni.

In via Pacini (nel tratto da vicolo Villani a vicolo Gora) previsto il divieto di sosta con rimozione forzata.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa