Seano, si rifà la sr66: cantieri avviati

Sarà allestito martedì 23 agosto il cantiere per il rifacimento del manto stradale sulla SR 66 a Seano: un intervento prontamente programmato dalla Provincia di Prato in seguito al sopralluogo effettuato con l’amministrazione del Comune di Carmignano prima dell’estate. Nello specifico, sarà ripristinato il manto stradale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Don Minzoni e la rotatoria di via Baccheretana.

“La SR66 è un’arteria fondamentale di attraversamento del nostro territorio, perché assorbe tutto il flusso veicolare della piana tra Firenze e Pistoia e tra Prato e l’area del Montalbano, rappresentando una delle arterie più trafficate della zona sud della Provincia”, afferma il presidente della Provincia. “La Regione, proprietaria della strada, ha da tempo programmato un intervento globale di rifacimento, che però a causa della pandemia e più in generale dei problemi che stanno colpendo tutti gli appalti pubblici, non è stato ancora possibile avviare. Mentre continuiamo a lavorare di concerto con la Regione ed i Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, con l’obiettivo di apportare anche migliorie strutturali come la posa dell’asfalto fonoassorbente, abbiamo deciso di anticipare due lotti, occupandoci dei tratti dove c’è la maggiore concentrazione di abitazioni e attività commerciali, nelle frazioni di Seano e Poggetto”.

“Grazie alla collaborazione fra il Comune e la Provincia – aggiunge il sindaco di Carmignano – stiamo dando una risposta in tempi brevi alle richieste di chi vive e lavora lungo la strada regionale. Questo tratto di strada è fra i più trafficati del nostro territorio comunale e soprattutto è percorso quotidianamente dai mezzi pesanti. Per questo il manto stradale necessita un’attenzione particolare, per garantire la massima sicurezza di chi vi transita. In questo modo ribadiamo anche il nostro impegno per la capillare manutenzione del territorio: un territorio che sia bello e sicuro, per chi lo vive e per chi lo visita”.

Sulla SR66 la Provincia è già intervenuta negli ultimi anni per incrementare la sicurezza, in particolare con la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati sia nel territorio di Carmignano presso il ponte sulla Furba, sia nel territorio di Poggio presso il ponte Manetti, con il controllo semaforico e con l’illuminazione pubblica di nuova generazione.

Meteo permettendo, i lavori si svolgeranno fra il 23 agosto e il 3 settembre. Per queste due settimane, il traffico in direzione Pistoia – Poggio a Caiano sarà temporaneamente deviato su strade secondarie.

A seguire, è previsto nei prossimi mesi anche l’intervento sul tratto della frazione Poggetto di Poggio a Caiano, dove sono state riscontrate le stesse criticità.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa