Sovranità e Libertà, Picchielli (Lega Empoli) al Summer Camp europeo

Dall'11 al 16 agosto, la Lega Giovani (unico partito italiano presente) insieme al proprio Segretario Internazionale Davide Quadri, ha partecipato al Summer Camp “Sovranità e Libertà” organizzato dal Think Tank New Direction: la fondazione politica affiliata all'Alleanza dei Conservatori e Riformisti Europei, che si prefigge di dare un indirizzo ai conservatori di tutta Europa su temi come il libero mercato, la difesa della famiglia, dei confini nazionali e della libertà.

Agli incontri che si sono svolti durante il Summer Camp, i giovani leghisti hanno avuto l'occasione di confrontarsi sulle sfide che attendono l'Europa nel prossimo futuro; in particolare immigrazione e indipendenza energetica.

Al Summer Camp era presente anche Andrea Picchielli, capogruppo della Lega ad Empoli che si è detto soddisfatto per l’esperienza in Polonia: “È stata certamente un’occasione molto importante per noi come Lega: le sfide future che riguarderanno il nostro Paese e l’Europa intera sono state affrontate in questi giorni attraverso il confronto con gli altri partiti conservatori.

Inoltre, ho avuto l’opportunità di conoscere e confrontarmi sulle pratiche che caratterizzano molte amministrazioni locali a guida del partito polacco Diritto e Giustizia, dalle quali posso prendere spunto per proporle qui ad Empoli.

Possiamo dirci ulteriormente soddisfatti anche per l'occasione avuta di incontrare il “Primo Ministro polacco Mateus Morawiecki, con cui c'è stato un proficuo scambio di vedute sulle tematiche attuale che vedono l’Europa coinvolta.

Lo stesso Primo Ministro si è augurato che Lega e i suoi alleati possano ottenere un buon risultato alle elezioni di settembre la cui vittoria potrà permettere ai nostri paesi di contribuire a difendere l’Europa e le sue tradizioni” conclude Andrea Picchielli.

Durante l’incontro con Morawiecki è intervenuto anche il Responsabile Esteri Lega Giovani Davide Quadri e si è concentrato sulla sovranità digitale, dichiarando come sia un argomento che debba interessare tutti, anche a livello istituzionale, con la realizzazione di politiche che rafforzino la difesa dei dati delle nostre imprese, dei privati che ci lavorano e dei dati personali degli utenti.

Fonte: Lega Empoli