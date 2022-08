Tesserini venatori, ritiro su appuntamento a Cerreto Guidi

In vista dell’apertura della stagione di caccia, il rilascio del tesserino per l’anno venatorio 2022/2023 avverrà, a Cerreto Guidi, presso l’Ufficio tecnico, al primo piano del Comune, in via Vittorio Veneto, 8.

La consegna è prevista nei giorni di Martedì 23, Sabato 27 e Martedì 30 agosto dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

E’ necessario per tutti gli interessati prendere un appuntamento, telefonando allo 0571.906234 o recandosi in Comune in orario di ufficio. I tesserini non saranno consegnati in orari e giorni diversi da quelli indicati.

Per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell’avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente.

E’inoltre possibile ricorrere (necessario per la preapertura) al tesserino elettronico scaricando l’apposita APP “TosCaccia”, messa a disposizione dalla Regione Toscana. Alla pagina web della Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/tesserino-venatorio-digitale-toscaccia) sono reperibili tutte le informazioni sulla App in questione.

Se infine si rendesse necessario, saranno messi a disposizione altri giorni per il ritiro dei tesserini.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa