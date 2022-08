Il maltempo colpisce il Twiga, Briatore: "Esultano per i danni, sfigati"

La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga.

Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo 😥#meteo #Toscana pic.twitter.com/LITPSrn4j0 — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 18, 2022

Il downburst di giovedì 18 agosto non ha risparmiato gli stabilimenti balneari della Versilia. A Marina di Pietrasanta è stato danneggiato il Twiga, struttura di lusso di proprietà dell'imprenditore Flavio Briatore e della politica Daniela Santanchè. Proprio Briatore e Santanchè sono stati protagonisti di due video sui social a proposito del bagno pietrasantino.

Nel pomeriggio del 18 agosto Daniela Santanchè ha pubblicato un video in cui ha mostrato i danni subiti dallo stabilimento. Nelle immagini si sente la senatrice di Fratelli d'Italia dire: "Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d'aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo".

Sono state molte le reazioni da parte degli utenti dei social. Anche la politica ha risposto, tra questi Nicola Fratoianni di SI, che ha riportato alla luce un vecchio tweet contro i Fridays for Future proprio di Santanchè: "'Una buffonata per saltare la scuola', così Daniela Santanchè nel 2019 bollava le manifestazioni per la salvaguardia del pianeta e la lotta ai cambiamenti climatici. Mi auguro che ora Santanchè abbia compreso l’errore commesso nel sottovalutare i cambiamenti climatici. Perché funziona così la propaganda dei negazionisti climatici, 'il cambiamento del clima non mi riguarda, quello che dicono scienziati e attivisti è un’enorme montatura'”.

Nella giornata del 19 agosto è arrivata anche la risposta di Flavio Briatore via Instagram: "Abbiamo avuto una tromba d'aria che ha distrutto metà 'Twiga', leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Non riesco a capire questo paese di rancorosi e sfigati. Diamo lavoro a 150 persone, un indotto milionario, ma c'è chi è felice delle disgrazie".

"Voglio essere solidale con tutti i bagni della Versilia. Ora ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo. Vedere distrutto il lavoro di mesi in poche ore è una cosa che fa piangere il cuore. I quattro sfigati contenti perché il Twiga ha perso le tende non vanno nemmeno considerati, sono m..." ha concluso Briatore.